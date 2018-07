Incendies en Grèce: le bilan continue de s'alourdir

Le nombre de victimes des incendies en Grèce continue de monter. On parle désormais de 79 morts et plus de 160 blessés. Alors que les recherches se poursuivent, notamment dans les ruines de Mati, station balnéaire la plus touchée à l’est de la capitale, le feu continue de progresser dans la région de Loutraki, non loin de Corinthe. Les pompiers sont sur tous les fronts depuis deux jours.