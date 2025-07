Visite du Médiateur de la République à Kolda : les réclamations axées sur les chantiers inachevés et les préoccupations sociales

En visite officielle dans la région de Kolda le mardi 15 juillet, le Médiateur de la République, Demba Kandji, a été interpellé sur une série de préoccupations majeures qui continuent de miner le quotidien des populations du Fouladou. Une rencontre marquée par une forte participation citoyenne et des revendications claires, traduisant le ras-le-bol d’une région en attente de réalisations promises.



Les habitants de Kolda, dans un élan collectif, ont dressé une liste de réclamations devant le Médiateur. En tête : l’achèvement de l’aéroport, de l’université, de la boucle du Foulou et du tronçon Kolda–Salikégné, autant d’infrastructures longtemps annoncées, mais dont la concrétisation se fait attendre. Le sentiment d’abandon est palpable, et la population ne veut plus que Kolda reste « la région des chantiers inachevés ».



À ces attentes s’ajoutent des inquiétudes liées à l’hôpital régional, construit sur un site jugé inadapté, ainsi que des litiges fonciers persistants, les difficultés d’accès des femmes aux ressources productives, et la prolifération des classes sous abris provisoires dans le système éducatif régional.



Face à cette kyrielle de doléances, Demba Kandji s’est voulu rassurant. Le Médiateur de la République a promis de "porter ces préoccupations à la plus haute autorité de l’État", en vue de solutions rapides et adaptées. Il a salué la qualité des échanges et l'engagement citoyen des populations du Fouladou.



Par ailleurs, dans le cadre de sa mission institutionnelle, le Médiateur a présenté le rapport annuel 2023-2024. Selon Demba Kandji, les litiges fonciers dominent largement les réclamations traitées suivis des problèmes liés aux salaires, aux pensions de retraite et aux paiements des veuves de salariés. Ces préoccupations traduisent un besoin urgent de renforcement de l’équité dans l’accès au service public.



La démarche de proximité entreprise par le Médiateur a été vivement saluée par les usagers du service public, qui ont exprimé leur souhait de voir pérenniser cette dynamique de dialogue direct entre le Mediateur et les citoyens.



La visite de Demba Kandji à Kolda aura au moins permis de remettre au centre du débat public des urgences longtemps reléguées au second plan, avec l’espoir que cette écoute institutionnelle se traduise enfin en actes concrets.