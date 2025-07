Moustapha Diakhaté refuse toute liberté provisoire : « Je préfère mourir en prison... »

Après plusieurs reports de son délibéré, Moustapha Diakhaté a rompu le silence pour exprimer sa position sans équivoque : il rejette toute idée de liberté provisoire.



« Je remercie mon avocat Me El Hadj Diouf pour sa disponibilité et sa combattivité. Toutefois, je ne suis demandeur ni preneur d’aucune liberté provisoire », a-t-il écrit dans une déclaration transmise à PressAfrik.



L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar affirme assumer pleinement sa détention, qu’il considère comme une « prise d’otage politique ».



« Je préfère mourir en prison que de participer à donner un vernis juridique à une prise d’otage politique, avec la complicité de magistrats carriéristes et soumis », a-t-il martelé.



Dans le même élan, Moustapha Diakhaté appelle ses proches à ne pas solliciter de visite auprès des autorités judiciaires. « J’invite mes parents, proches et amis à s’abstenir de demander une autorisation de visite à mes ravisseurs du parquet de Dakar », a-t-il lancé.



Pour rappel, l’ancien chef de cabinet de Macky Sall est poursuivi pour « offense au chef de l’État « et à une personne exerçant des fonctions présidentielles ». Il avait qualifié les plus hautes autorités de l’État de « gougnafiers », un terme jugé outrageant par l’accusation.



Arrêté le 10 juin et placé sous mandat de dépôt, l’ancien député a été jugé le 18 juin. Là encore, le parquet a requis six mois de prison, dont trois ferme, assortis de 200.000 francs CFA d’amende. Le délibéré, déjà renvoyé à plusieurs reprises, est désormais attendu pour le 23 juillet.