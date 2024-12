Inceste à Bambey : un homme qui entretenait des relations sexuelles avec sa mère atteinte d'AVC pris en flagrant délit

Un cas d'inceste secoue le quartier Diamaguène, dans la commune de Bambey, dans la région de Diourbel. Un homme a été surpris, dans la nuit du 08 au 09 décembre, par sa sœur en train d'entretenir des relations sexuelles avec leur mère, qui souffre d'une mobilité réduite. Il a été arrêté et placé en garde à vue au Commissariat urbain de Bambey.



Selon le journal L’Observateur qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, les faits se sont déroulés à Diamaguène, derrière la voie ferrée. Le mis en cause, revenu récemment de Gambie, divorcé et près de deux enfants, s'abritait sous le toit familial. Mais derrière cette envie de nouer les relations avec sa famille, se cachait une pensée des plus ignobles.



Il a commis des actes d'inceste à l’endroit de sa propre mère, une femme diminuée par des problèmes cardiovasculaires (Avc) et incapable de se défendre. Cependant, ses mauvais agissements seront démasqués grâce à la vigilance de sa sœur.



Cette dernière, ayant vu les premiers signes sordides tels que des indices troublants, des incohérences qui insinuaient une vérité désagréable. Voulant éclaircir ses doutes, elle a mené sa propre enquête, en vue d’en avoir le cœur net à la suite de ses insinuations.



Ainsi, c'est dans la nuit du 8 au 9 décembre 2024 que l'horreur s'est dévoilée. Guettant dans le silence oppressant de la maison, la jeune femme a surpris son frère en plein acte ignoble. Ce qu'elle a vu aurait pu l’anéantir, mais elle a gardé son sang-froid, bien que choquée et désemparée.



Sans attendre, dès le lendemain matin, la sœur a pris son courage à deux mains pour dénoncer les abus sexuels dont sa maman est victime. Elle a saisi le commissariat urbain de Bambey d’une plainte contre son frère après avoir avoué tout ce qu’elle a vu ce soir-là.



L'homme a été aussitôt interpellé par les éléments du commissariat urbain de Bambey, a été placé en garde à vue.



Toujours d’après la même source, au terme de celle-ci, il devrait être déféré probablement aujourd'hui devant le parquet du Tribunal de grande instance de Diourbel.