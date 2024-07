Incident au Parlement de la CEDEAO entre Guy et la Vice -présidente : Abdoulaye Wilane met en garde les autres parlementaires

Après l’attaque de la 2e Vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, Mme Adjaratou Traoré, contre le député sénégalais, Guy Marius Sagna, Abdoulaye Wilane, député de Benno en a profité pour rappeler à l’ordre les autres députés de l'institution sous régionale.Selon Wilane : « Il y’en a, à partir d’ici qui cherchent à plaire à des chefs d’Etat », rappelant : « Nous ne sommes pas ici au nom des chefs d’Etat, mais au nom du peuple (…) et pensez à ce qui a amené des pays comme le Niger, le Burkina-Faso, le Mali à sortir. Et Dieu sait qu’il y a, peut-être d’autres pays qui sont en Afrique et qui guettent la première occasion pour sortir », a-t-il souligné en citant le Tchad, Maroc, la Mauritanie qui, selon lui, « tapent à la porte de l’AES ».Sur ce, il invite à la réhabilitation du Parlement de la CEDEAO par le dialogue, la discussion, « dans le respect ».Pour rappel : la 2e Vice-présidente, Adjaratou Traoré, a tenté de frapper le député sénégalais, Guy Marius Sagna lors de son intervention, un geste qui a suscité un tollé général au sein de l’Assemblée régionale. Pour justifier son geste, la Vice-présidente affirme que ses actions étaient motivées par la nécessité de protéger l’intégrité de l’institution.