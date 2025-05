Incident sur scène impliquant VJ et une dame : Jaaw Ketchup apporte des précisions et présente des excuses

Face à cette polémique grandissante, l'influenceur Jaaw Ketchup est intervenu publiquement pour apporter des éclaircissements. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il a révélé des éléments importants concernant l'identité et la situation particulière de la femme visible dans la vidéo. "La dame qu'on voit dans cette séquence est la mère d'un de mes proches", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "Elle connaît un état de démence périodique qui affecte son comportement. Seul Dieu sait à quel point son état devient instable lors de ces épisodes difficiles."

Jaaw Ketchup a profité de cette mise au point pour présenter des excuses officielles au chanteur et à son équipe. "Nous tenons à présenter nos sincères excuses à VJ et à toute son équipe pour cette situation malheureuse", a-t-il déclaré dans son post.



Ces explications visent à replacer l'incident dans son contexte et à apaiser les tensions nées de cette vidéo devenue virale.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a provoqué une vive controverse ces derniers jours. On y voit une femme monter sur scène lors d'un concert du chanteur VJ et l'embrasser de manière inattendue. Cette séquence a suscité de nombreuses réactions parmi les internautes, certains allant jusqu'à encourager l'artiste à porter plainte pour agression sexuelle.