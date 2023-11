Inde: Fahad Shah, l’un des journalistes les plus persécutés au Cachemire, libéré

L’un des journalistes les plus persécutés au Cachemire vient d’être libéré, après 600 jours de prison pour terrorisme et sédition, à cause de reportages ou d’articles d’opinion publiés par le site d’information qu’il dirigeait, Kashmir Walla. La cour a affirmé que les charges contre Fahad Shah n'étaient pas tenables et contraires au droit constitutionnel de la liberté d’expression. Le média en ligne Kashmir Walla était l’un des derniers médias indépendants de cette région dirigée d’une main de fer par le gouvernement nationaliste hindou.