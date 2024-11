Inde : au moins 10 nouveau-nés tués dans l'incendie d'un hôpital

L'incendie d'un hôpital a tué au moins dix nouveaux-nés, dans le nord de l'Inde, a annoncé samedi un responsable du gouvernement local.



Emportés par les flammes. Au moins dix nouveaux-nés ont été tués dans l'incendie de l'unité néonatale d'un hôpital à Jhansi, dans le nord de l'Inde, a annoncé samedi un responsable du gouvernement local.



Le feu s'est déclaré à environ 22h30 heure locale, vendredi à l'hôpital universitaire Maharani Lakshmibai dans l'Etat de l'Uttar Pradesh.



«Dix enfants sont malheureusement décédés», a déclaré le numéro deux de l'Etat, Brajesh Pathak, aux journalistes présens sur place. «Sept corps ont été identifiés. Trois corps n'ont pas encore été identifiés», a-t-il ajouté.



Selon le journal indien Times Now, 16 autres nouveaux-nés se trouvaient dans un état critique après le drame. Environ une cinquantaine de bébés étaient présents dans l'unité au moment du drame.



La chaîne NDTV a rapporté que 54 enfants se trouvaient dans l'unité de soins intensifs néonatale quand l'incendie s'est déclaré.



Un court-circuit électrique en cause ?

Selon Brajesh Pathak, un audit de sécurité de l'hôpital avait été effectué en février, suivi d'un exercice d'incendie trois mois plus tard.



«La cause de l'incendie sera examinée», a-t-il ajouté. «Si des manquements sont constatés, des mesures strictes seront prises à l'encontre des responsables et personne ne sera épargné».



Selon un responsable du district, Avinash Kumar, l'incendie a été causé par un court-circuit électrique au sein de l'unité, nous apprend le média indien.



Les médias locaux ont cité d'autres responsables selon lesquels le feu a démarré dans une machine utilisée pour enrichir le niveau d'oxygène dans l'atmosphère de l'unité. La forte concentration de gaz combustible aurait alors permis à l'incendie de se propager rapidement et soudainement, d'où l'ampleur des dégâts humains.