Inde : deux pilotes se battent dans un cockpita

La compagnie aérienne a ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles un pilote aurait giflé sa collègue au cours d'une dispute alors que leur avion, en provenance de Londres, était en route vers Bombay.

Les médias indiens disent que la femme avait quitté le poste de pilotage pour ne revenir que plus tard.

L'incident rapporté par les passagers, a obligé la compagnie à servir une mise à pied aux deux pilotes. Le vol du Nouvel An, un Boeing 777, avec plus de trois cents passagers à bord, a atterri en toute sécurité à Bombay.

Pour toute déclaration, Jet Airways a expliqué qu'un malentendu qui s'était produit a été rapidement résolu à l'amiable