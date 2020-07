Me El Hadj Diouf fait arrêter son jeune frère pour « menaces de mort »

Le leader du Parti des travailleurs et du peuple (PTP) avait, dit-il, choisi dans un premier temps de passer sous silence ces menaces dont il fait l'objet depuis quelques temps, « pour ne pas créer de polémiques initiales », a-t-il déclaré à Dakaractu.



Mais aujourd'hui, l’ancien élu estime, selon Dakaractu qu’ « il faut le dénoncer pour que les Sénégalais sachent et il faut le condamner ». « Il ne faut pas s’habituer à cela. C’est pour ça que j’ai porté plainte. Avec l’espoir que ça s’arrête », espère la robe noire.



« Prépare ton linceul, tu seras tué. Tu sais de quoi on est capable » : voilà le type de menaces dont Me Diouf dit être victime. Lesquelles menaces se sont accentuées, depuis « l’histoire des 200 millions d’un client» évoqué par son jeune frère « arrêté et gardé à vue à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane », si l’on en croit toujours l’avocat.