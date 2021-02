Mine d'or de Sabodala : mandat d’arrêt contre le PDG de Teranga Gold Richard Young

Le PDG de Téranga Gold Richard Young, qui contrôle la mine d’or de Sabadola dans la région de Kédougou, est sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré par le Doyen des juges de Dakar. Téranga Gold a finalisé une fusion, un échange à des millions de dollars autour de l’or du Sénégal, malgré une ordonnance judiciaire.



Les compagnies minières Endeavour Mining et Teranga Gold, actives dans l’exploitation aurifère en Afrique de l’Ouest, ont annoncé le 16 novembre 2020 la fusion de leurs deux entités.



Selon les termes de l’accord, qui reste soumis aux diverses approbations réglementaires, Endeavour rachètera toutes les actions de Teranga en circulation et détiendra, à la fin de l’opération, 66 % d’intérêts environ dans la nouvelle entité, contre 34 % pour les actionnaires de Teranga.



Selon les détails de l’accord, les actionnaires de Teranga gold ont reçu 0,47 action ordinaire d’Endeavour pour chaque action ordinaire de Teranga.



Le journal "Libération quotidien" revient dans sa livraison du jour, sur comment le groupe a mis ses actifs hors d’atteinte en les logeant actifs en Ile Maurice, après avoir roulé Serigne Ndiaye Bouna et son associé.



Puisque le groupe canadien Endeavour a annoncé la finalisation de l’accord-fusion avec Teranga Gold, portant sur un deal d’un montant de 1,86 milliards Fcfa. Un échange qui a été bouclé en foulant totalement au pied les lois sénégalaises.