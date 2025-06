Israël dénonce une attaque iranienne «délibérée» et «criminelle» contre un hôpital

► Dans une allocution à la télévision iranienne, le guide suprême iranien, Ali Khamenei a affirmé que la nation iranienne « ne se rendra pas » et avertit Washington des conséquences « irréparables » qu’entraînerait une intervention américaine. Donald Trump quant à lui laisse planer le doute sur ses intentions envers l'Iran.



► L’armée de l’air israélienne opère de nouveaux bombardements sur Téhéran et des zones proches des villes d'Arak et de Khondab.



► Selon la dernière mise à jour du régime iranien, le bilan s'élève à 224 morts et 1 277 blessés lors des frappes israéliennes. Mais selon l'organisation iranienne Human Rights Activists basée à Washington, au moins 639 personnes ont été tuées en Iran, et plus de 1 320 blessés depuis le début de la guerre. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités.



► Une attaque massive de missiles iraniens a frappé plusieurs endroits du territoire israélien, notamment Tel-Aviv et Beersheva dans le sud du pays. L'hôpital Soroka de Beersheva a été touché. L'équivalent de la Croix-Rouge israélienne fait état d'au moins 47 blessés dont trois graves.



L'Iran dit que la « cible principale » de sa frappe qui a touché un hôpital israélien était un site militaire



L'Iran affirme que la cible principale de l'attaque au missile qui a touché l'hôpital Soroka de Beersheva, dans le sud d'Israël, était une base militaire et de renseignement israélienne, et non l'établissement de santé. « La cible principale de l'attaque était la base de commandement et de renseignement de l'armée israélienne (IDF C4I) et le camp de renseignement de l'armée dans le parc technologique de Gav-Yam, situé à proximité de l'hôpital Soroka », a affirmé l'agence de presse gouvernementale Irna. Au moins 47 personnes ont été blessées dans ces dernières attaques. Elle précise que l'hôpital a été « exposé uniquement à l'onde de l'explosion » et que la « cible directe et précise » était l'installation militaire.



L'AIEA affirme ne disposer d'aucune information montrant que l'Iran a un « plan actif de fabrication d'armes nucléaires », selon une interview du chef de l'agence à Al Jazeera



Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera qu'elle ne disposait pas d'informations montrant que l'Iran essayait activement de fabriquer des armes nucléaires. « Nous n'avons pas trouvé en Iran d'éléments indiquant l'existence d'un plan actif et systématique de fabrication d'une arme nucléaire », a déclaré Rafael Grossi. « Nous n'avons pas vu d'éléments nous permettant, en tant qu'inspecteurs, d'affirmer qu'une arme nucléaire était fabriquée ou produite quelque part en Iran. »



L'Iran déclare que « toutes les options sont ouvertes » en cas d'intervention américaine



Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a mis en garde jeudi les États-Unis contre une intervention pour soutenir son allié Israël dans sa guerre contre l'Iran, ajoutant que son pays était prêt à se défendre en cas d'escalade. « Si les États-Unis veulent entrer activement sur le terrain en faveur du régime sioniste, l'Iran devra utiliser ses outils pour donner une leçon aux agresseurs et défendre sa sécurité nationale et ses intérêts nationaux », a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, selon la télévision d'État citée par l'AFP. « Naturellement, nos décideurs militaires ont toutes les options nécessaires ouvertes », a-t-il ajouté.



Après l'avertissement lancé par Trump, la Chine dit s'opposer à tout « usage de la force » après l'avertissement lancé par Trump



La Chine a affirmé jeudi être opposée à tout « usage de la force », après les propos de Donald Trump qui a dit ne pas exclure une intervention militaire américaine contre le programme nucléaire de Téhéran. Pékin s'oppose à tout action « qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l'intégrité territoriale d'autres États, et s'oppose à l'emploi ou à la menace de l'emploi de la force dans les relations internationales », a indiqué lors d'un point de presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



La Chine appelle « tout particulièrement Israël » à « mettre fin aux combats » avec l'Iran



La Chine a exhorté toutes les parties prenantes dans le conflit israélo-iranien, et « tout particulièrement Israël », à cesser immédiatement les combats et à travailler à une désescalade. « La Chine appelle fermement toutes les parties impliquées dans le conflit, et tout particulièrement Israël, à donner la priorité aux intérêts des peuples des pays de la région, à cesser immédiatement le feu et à mettre fin aux combats, ainsi qu'à apaiser les tensions actuelles », a indiqué lors d'un point de presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



L’ayatollah Khamenei devra « rendre des comptes », assure le ministre de la défense israélien après qu’un hôpital du sud du pays a été touché



Le ministre de la défense israélien, Israel Katz, a réagi sur X, après qu’une attaque iranienne a touché un hôpital du sud du pays. Cet établissement accueille notamment des soldats israéliens blessés dans la bande de Gaza. « Le lâche dictateur iranien est assis au fond de son bunker et tire délibérément sur les hôpitaux et les immeubles résidentiels en Israël, écrit-il. Ce sont des crimes de guerre parmi les plus graves – et Khamenei devra répondre de ses crimes. Le premier ministre et moi avons donné pour instruction à Tsahal d’intensifier les frappes contre des cibles stratégiques en Iran et contre des objectifs gouvernementaux à Téhéran, afin de lever les menaces qui pèsent sur l’Etat d’Israël et d’ébranler le régime des ayatollahs. »



Un nouveau bilan fait état d'au moins 47 blessés en Israël après des tirs de missiles iraniens



Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé un nouveau bilan de 47 blessés par des tirs de missiles iraniens. Trois blessés sont dans un état grave, deux dans un état modéré, a indiqué un porte-parole de ce service de secours dans un communiqué, ajoutant que « 42 autres personnes ont été légèrement blessées par des éclats d'obus et des traumatismes dus à l'explosion ». « 18 autres civils » ont par ailleurs été blessés « alors qu'ils couraient vers les abris », a ajouté la même source.



Israël dit avoir ciblé un « réacteur nucléaire inachevé » à Arak en Iran



L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé un « réacteur nucléaire inachevé » à Arak et un site nucléaire à Natanz, dans le centre de l'Iran, lors de raids aériens nocturnes. L'armée de l'air a « frappé un site de développement d'armes nucléaires dans la région de Natanz », a indiqué l'armée dans un communiqué, ajoutant que « le réacteur nucléaire de la région d'Arak, a été visé ».



La frappe sur le site d'Arak a été menée « pour empêcher l'utilisation du réacteur pour développer des armes nucléaires », d'après la même source. « L'armée de l'air israélienne a aussi frappé un site de développement d'armes nucléaires dans la région de Natanz », précise le communiqué. Une quarantaine d'avions de combat ont participé aux raids qui ont touché des dizaines de sites, a ajouté l'armée.



Netanyahu prévient l'Iran qu'il « paiera un prix lourd » après la frappe d'un missile contre l'hôpital de Beersheva



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu que l'Iran paierait « un prix lourd » après qu'un missile a frappé jeudi un hôpital dans le sud d'Israël. « Ce matin, les dictateurs terroristes iraniens ont tiré des missiles sur l'hôpital Soroka de Beersheva et sur des civils dans le centre du pays. Nous ferons payer un prix lourd aux tyrans de Téhéran », a déclaré Benyamin Netanyahu dans un message sur X.