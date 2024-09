Indemnité de logement, paiement de primes,... les agents de l’administration étalent leur chapelet de doléances et interpellent le Premier ministre

Le Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise revendique la gestion de leurs plans de carrière et la suppression des statuts des décisionnaires. Dans un communiqué rendu publique, le Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise demande au Premier ministre d'apporter des solutions à leurs difficultés au lieu de sortir une circulaire pour donner des injonctions aux fonctionnaires.



Lesdites revendications tournent autour de la généralisation de l'indemnité de logement, l'harmonisation de l'indemnité particulière, l'attribution de l'indemnité de suggestion, le paiement de la prime de prudence des chauffeurs... Ainsi que la signature des habilitations restantes, le reversement des contractuels dans la Fonction publique, l'amélioration de leurs conditions de travail à Diamniadio et dans les services déconcentrés.



Les agents comptent également se battre pour la suppression des contrats de certains camarades, du paiement des salaires des camarades qui sont restés cinq mois sans salaire, la formation et le renforcement de capacités des travailleurs.