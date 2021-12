Indice UEFA: la France première au classement sur la saison

Après des années à se lamenter sur la chute de la France à l'indice UEFA, enfin une bonne nouvelle grâce au parcours des six clubs français engagés en coupe d'Europe (qui sont tous qualifiés pour les pahses à élimination directe): la France est première à l'indice UEFA sur la saison en cours, selon le calcul de L'Équipe.



Le Paris Saint-Germain et le Losc en Ligue des champions (6 victoires, 4 nuls), l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille en Ligue Europa (9 victoires, 8 nuls), ainsi que le Stade Rennais en Ligue Europa Conférence (3 victoires, 2 nuls), permettent à la France d'accumuler 15,417 points. Un total jamais atteint auparavant.



Devant l'Angleterre, les Pays-Bas et loin devant l'Allemagne et le Portugal, rapporte RMC Sport.