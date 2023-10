Indice de Parlement 2022: le Sénégal classé 9e en Afrique

Le Réseau Parlementaire d’Afrique (PNAfrica) en collaboration avec le Réseau Africain des Organisations de Suivi Parlementaire (APMON) 2022 a publié son Indice du Parlement Ouverte d’Afrique. Dans le classement global le Sénégal est arrivé 9e avec la 41,24% de score global devant le Niger, le Togo, le Libéria, la Guinée Bissau. Le Ghana occupe la première place avec 63,03% suivi du Cap-Vert 61,86%, la Sierra Leone 57,97%, le Nigeria 49,21%, le Bénin 45,32%, la Gambie 45,03%, la Côte d’Ivoire 43,86%, le Burkina Faso 42,69%.



« Nous sommes ici réunies en tant que société civile pour échanger sur l’initiative parlement ouvert en Afrique. Le but de cet atelier est de réflechir pour mettre en place un réseau de suivi de parlement au Sénégal. Ce réseau va réunir la société civile, les médias ou journalistes qui travaillent avec le Parlement. L’objectif ultime est de rendre l’accès à l’information au niveau du parlement encore plus effectif. En gros c’est de renforcer les parlements d'Afrique, d'encourager la collaboration en vue de faire progresser l'ouverture entre la société civile et les parlements pour promouvoir les principes d'un parlement ouvert, d’identifier, de comparer et d'échanger des connaissances et les meilleures pratiques entre les parlements nationaux et entre les organisations de la société civile, le Réseau parlementaire d'afrique (PNAfrica) à coordonner le développement de l'Indice du Parlement ouverte en afrique (OPI) qui sera publié tous les deux ans », a déclaré Alfred Nkulu Directeur général régional Article 19 Afrique de l’Ouest.



L’OPI est une initiative du Réseau des organisations de Suivi parlementaire en Afrique (APMON) - une coalition d'organisations de la société civile qui surveille et engage les assemblées législatives nationales, sous-nationales et transnationales à travers le continent qui a été initié en 2015.