Infosmercato: Newcastle veut Idrissa Gueye du PSG

Newcastle a contacté le Paris Saint German pour discuter des conditions d'un prêt d'Idrissa Gueye jusqu'à la fin de la saison. Selon le journal français L'Equipe, "à cette heure, les deux clubs sont suspendus à la volonté du milieu international sénégalais, remplaçant, hier, dimanche à Lorient (2-3) et sur lequel Mauricio Pochettino ne compte plus."



C'est en tout cas ce que l'Argentin lui a signifié : en l'absence de Marco Verratti, il lui a préféré Danilo Pereira à la récupération, aux côtés de Leandro Paredes. Gueye n'était alors plus réapparu sur le terrain depuis son remplacement à la 56e minute du match contre Brest (3-0, le 9 janvier), au Parc des Princes, jusqu'à son entrée en jeu dans le Morbihan en fin de match.



Attiré par la Premier League... moins par Newcastle



Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG où il est arrivé à l'été 2019 en provenance d'Everton contre un chèque de 32 M€ (hors bonus), l'ancien Lillois ne serait pas contre l'idée d'un retour en Premier League, mais il préfèrerait un club un peu plus coté que l'actuel 15e du Championnat anglais. Les dirigeants parisiens et anglais, qui se sont entendus ces dernières heures, attendent néanmoins sa réponse. Elle ne devrait plus tarder dans la mesure où le mercato d'hiver s'achève ce lundi, à minuit. Il sait qu'au PSG son horizon s'est assombri depuis que le staff technique a changé.