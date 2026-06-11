Infrastructures : AGEROUTE dément tout gel des travaux sur l'axe Mékhé - Pékesse - Thilmakha

AGEROUTE Sénégal a démenti formellement toute décision d’arrêt ou de gel des travaux sur le projet de construction de la route Mékhé - Pékesse – Thilmakha. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 11 juin 2026, l'agence d'exécution du Ministère des Infrastructures précise que le chantier se poursuit et reste exécuté par l’entreprise SOTRACOM.







Cette mise au point publique fait suite à la parution d'un article sur le site internet Seneweb ce même jeudi, lequel faisait état d'un blocage des activités sur cet axe routier stratégique. L'agence a ainsi tenu à rassurer le public, ses partenaires et les acteurs du secteur sur la continuité du projet.







Par la même occasion, le Ministère des Infrastructures et AGEROUTE Sénégal ont réaffirmé leur engagement à mener à bien les projets de désenclavement et d'aménagement du territoire. Les autorités sectorielles ont rappelé que la réalisation de ces infrastructures routières se fait dans le respect des normes de qualité, des exigences de sécurité et des délais contractuels, au bénéfice des usagers et du développement économique et social du pays.

