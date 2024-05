Infrastructures : Khady Diène Gaye promet d’améliorer la gestion des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a promis, mardi, à Tivaouane (situé dans la région de Thiès, à l’Ouest du Sénégal), d’améliorer l’administration des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté.



D’après l’APS, après avoir visité celle de Tivaouane, elle a annoncé un « réaménagement » visant à intégrer, dans la gestion de toutes les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, les préoccupations du président de la République en matière de politique de jeunesse.



La même source indique que le maire de la ville de Tivaouane, Demba Diop Sy a promis de mettre à la disposition du ministère de la Jeunesse « un terrain situé près de ladite maison, pour la construction d’une infrastructure dédiée à la jeunesse locale ».