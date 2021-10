Inondation à Touba: Serigne Mountakha Mbacké offre 101 millions de Fcfa et 150 tonnes de riz aux sinistrés

Les sinistrés des inondations de la cité religieuse de Touba ont bénéficié, hier, lundi du soutien du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. En effet les 2.528 sinistrés recensés vont recevoir, chacun, 40.000 de nos francs et un sac de riz.



« Dès que j'ai reçu le chèque d'un montant exact de 101.120.000 de Fcfa et les 150 tonnes de riz des mains de Hizbout Tarqiyah, j'ai aussitôt mis en place une commission devant procéder au recensement des populations victimes des inondations. Nous voilà réunis pour démarrer les opérations de distribution. Au finish, chacun des sinistrés va recevoir 40.000 Fcfa et un sac de riz », a dit le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye.



Dans la même direction, la mairie de Touba, selon le maire Abdou Lahad Kâ, a mis, à la disposition de la commission de recensement, les moyens nécessaires pour la réussite de sa mission. A noter qu'à cause des intempéries et pour des raisons humanitaires et de confort, la distribution va se poursuivre de quartier en quartier afin de permettre aux bénéficiaires de récupérer les appuis dans de bonnes conditions, rapporte Libération online.