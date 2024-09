Inondations : Cheikh Tidiane Dièye loue l'engagement des jeunes pour l'évacuation des eaux

En déplacement sur le terrain pour constater l'état des inondations, Cheikh Tidiane Dièye se félicite de l'engagement citoyen des jeunes.



« Mes premières étapes sont Sipres Zac Mbao et le marigot de Mbao. Je félicite les citoyens, notamment les jeunes, de ces quartiers qui ont pris des initiatives en appui aux actions des services de l’Etat », s'est-il félicité.



« Certains exutoires obstrués par les détritus et les déchets solides charriés par les eaux ont été curés et libérés », a constaté le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Avant d'informer que « le marigot coule de nouveau normalement dans le sens de la mer, ce qui impacte positivement les quartiers.»



Il a aussi déployé des motopompes pour faciliter l'évacuation des eaux. « J’ai aussi donné des motopompes de petite puissance (80 m3) pour renforcer le pompage dans les maisons », a-t-il fait savoir.



« Je me rends avec les équipes sur d’autres sites, notamment la sortie 10 de l’autoroute à péage, suivie de Keur Massar, Yeumbeul », conclut-il sur sa page Facebook.