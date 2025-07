Real Madrid : Xabi Alonso est prêt à sacrifier Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Humilié par le PSG, le Real Madrid repart des États-Unis avec beaucoup de questions. Le duo Kylian Mbappé-Vinicius Jr est notamment au centre des débats. Xabi Alonso compte sévir pour que les deux stars, comme ses autres joueurs, adoptent ses méthodes.La saison dernière, Luis Enrique assurait que son PSG serait meilleur sans Kylian Mbappé.



On ne peut pas lui donner tort puisque les Franciliens sont devenus champions d’Europe, eux qui pourraient aussi devenir champions du monde dimanche en cas de victoire face à Chelsea lors du Mondial des Clubs organisé par la FIFA. À Madrid depuis maintenant un an, KM9 a connu des hauts et des bas. Mais contrairement à la France, où il était plutôt épargné lorsqu’il évoluait au sein du club de la capitale, la presse espagnole n’hésite pas à le pointer du doigt. Cela a été le cas lors de ses premiers pas très timides. Il avait été ensuite encensé au début de l’année 2025 quand il enchaînait les buts. Cet été, il n’a pas vraiment impressionné aux États-Unis. Sans vouloir lui trouver d’excuses, il a été victime d’une gastro-entérite aiguë foudroyante qui lui a fait perdre 6 kilos en quelques jours.



Malgré tout, il était à 100% pour affronter Paris, où il n’a pas vraiment été à la hauteur. Le Français n’a pas effectué le travail défensif, notamment au niveau du pressing, demandé par Xabi Alonso. Vinicius Jr est dans le même cas. Les deux stars sont critiquées depuis mercredi soir. Et la presse ibérique continue ce vendredi. La Cadena SER écrit à leur sujet : «les joueurs ne voulaient pas ou ne pouvaient pas courir. Il estime donc que la principale tâche de Xabi Alonso dans son nouveau Real Madrid sera de rendre le duo Vinicius-Mbappé compatible au sein de l’attaque de Chamartín. Vinicius Jr. espérait briller à nouveau aux États-Unis, mais le Brésilien n’a marqué qu’un seul but et délivré qu’une passe décisive en six matchs. Mbappé, qui a joué 62 minutes en trois matches, a inscrit un but et délivré une passe décisive.» Un maigre bilan. En Catalogne, Sport ne se prive pas pour les tailler et indique le projet des Galactiques s’effondre.



La presse charge encore Mbappé et Vini Jr

«La défaite oblige à plusieurs réflexions de la part du staff et du club. Peut-être que le plus important (et sans doute le plus inquiétant) est celui qui nous invite à penser que les deux grandes stars de l’équipe, Vinicius Jr et Kylian Mbappé, ne sont pas compatibles. Le débat a lieu dans la rue, au Real Madrid, mais aussi dans le club (…) L’expérience de Xabi Alonso qui les a réunis dans un trident avec Gonzalo García n’a fait que mettre en lumière certains des problèmes que l’équipe rencontre lorsque les deux sont sur le terrain. Il y a un peu plus d’un an, alors que Mbappé n’avait pas encore signé pour le Real Madrid, il y avait déjà de sérieux doutes sur la façon dont les deux hommes pourraient se conditionner sur le terrain. À cette époque, il ne faisait aucun doute que Vinicius était le seigneur et le maître de l’aile gauche, d’où il menaçait en tant que footballeur le plus déséquilibré du monde.»



Sport poursuit : «cependant, le joueur du PSG avait déclaré à plusieurs reprises que l’ailier gauche était son poste de prédilection, devant l’avant-centre. La controverse était au PSG et aussi en équipe nationale française. Un an et quelques mois plus tard, le débat n’est plus dans les positions des deux parties. Vinicius est un titulaire à gauche et Mbappé au centre de l’attaque. La question est maintenant de savoir si le Real Madrid de Xabi Alonso peut avoir deux joueurs sur le terrain qui mettent à peine la pression sur l’adversaire. Mbappé et Vinicius ont tous deux adopté un rôle de star qui ne profite pas au collectif. Ils marchent sur le terrain en attendant que le ballon leur parvienne pour que, oui, ils essaient de briller dans les actions offensives. Lorsque le Français était malade et que c’était Gonzalo qui restait avec le Brésilien à l’avant-garde de l’équipe, les performances défensives de l’équipe blanche s’amélioraient considérablement.»



Xabi Alonso va hausser le ton avec ses stars

Le média catalan, qui évoque aussi un Jude Bellingham méconnaissable, parle de l’inquiétude du Real Madrid. Le club va s’entretenir avec ses stars. Concernant Vinicius Jr, le but est de savoir ce qui lui arrive et de connaître ses projets d’avenir alors qu’une prolongation est dans les tuyaux. El Chiringuito a toutefois précisé dans la nuit que le Brésilien n’a pas reçu d’appel de la direction et qu’il n’est pas pressé de prolonger. De son côté, Sport explique que les dirigeants estiment qu’il faudra qu’il change cette saison s’il souhaite s’inscrire dans la durée à Madrid. Son cas pose clairement question. Xabi Alonso, qui va le rencontrer individuellement ainsi que Mbappé, compte bien en tirer le meilleur. Il attend plus d’investissement de ses joueurs offensifs. Et il est prêt à durcir le ton, lui qui a pris ses marques et observé durant le tournoi aux États-Unis.



«Ceux de devant ne courent pas. Madrid est mieux préparé tactiquement, mais ceux qui sont devant doivent travailler (…) Xabi Alonso ne va pas se taire à partir d’août. Celui qui travaille joue, et celui qui ne travaille pas, va sur le banc», a expliqué le journaliste Edu Aguirre, qui suit le Real Madrid pour El Chiringuito. L’ancien coach de Leverkusen n’est pas content de ce qu’il a vu et il compte bien employer les grands moyens pour que les joueurs adhèrent à sa philosophie de jeu. Il n’y aura pas de traitement de faveur. Si un joueur, peu importe son statut ne respecte, pas ses consignes, il sera sur le banc. Une méthode ferme et radicale qui tranche avec celle de Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont prévenus, Xabi Alonso ne va rien laisser passer. Il est prêt à envoyer tout le monde sur le banc, y compris ses deux stars.