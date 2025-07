Soutien militaire : l’Union européenne accorde 10 millions d’euros aux Forces armées sénégalaises

L’Union européenne (UE) a approuvé, mercredi, une première mesure d’assistance au profit des Forces armées sénégalaises dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP). D’un montant de 10 millions d’euros, soit 6,56 milliards de francs CFA, cette aide s’étalera sur une période de 36 mois, selon une source officielle.



Ce soutien vise à renforcer les capacités de défense du Sénégal, en particulier pour faire face aux menaces pesant sur son intégrité territoriale et pour protéger les populations civiles.



« Cette première mesure renforcera les capacités des forces armées sénégalaises à défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté du Sénégal et à protéger sa population civile contre les agressions internes et externes », indique le site officiel du Conseil européen.



L’assistance portera exclusivement sur des équipements non létaux et des infrastructures opérationnelles. Elle concernera notamment : la surveillance terrestre et fluviale, de jour comme de nuit, la collecte de renseignements,

ainsi que la protection des forces.



Créée en mars 2021, la Facilité européenne pour la paix est un instrument de financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE. Elle permet de prévenir les conflits, de renforcer la stabilité internationale et de soutenir les capacités militaires et de défense des États tiers ou des organisations partenaires.



Ce partenariat avec le Sénégal s’inscrit dans une logique de coopération sécuritaire accrue entre l’Union européenne et les pays africains confrontés à des défis en matière de défense et de sécurité.