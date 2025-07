Finales Coupe du Sénégal : Rendez-vous le 20 juillet au Stade Léopold Senghor, Diomaye Faye et Sonko attendus

Le stade Léopold Sédar Senghor renouera avec le football, ce samedi 20 juillet, à l’occasion des finales de la Coupe du Sénégal, junior et senior. Fermée pendant plus de deux ans pour rénovation, l’enceinte dakaroise, qui a déjà accueilli le monde de l’athlétisme avec le meeting de Dakar, va recevoir pour la première fois depuis sa réouverture un événement footballistique.



La journée débutera à 16 heures avec la finale junior, qui opposera Mame Coumba, représentant la région de Thiès, au Casa Sports de Ziguinchor. La grande finale senior suivra à 18h30 entre le Jaraaf de Dakar et Génération Foot. Couronné champion du Sénégal cette saison en Ligue 1, le Jaraaf a connu un parcours mouvementé en Coupe. Éliminé en demi-finale par Builders FC, il a finalement été réintégré après un recours validé, en raison d’une fraude sur l’identité d’un joueur adverse. Face à lui, Génération Foot, double vainqueur de la Coupe du Sénégal (2015, 2018), fait son retour en finale après sept ans d’absence. Le club de Déni Biram Ndao a validé son ticket en éliminant successivement Guelwaars et Teungueth FC.



Cette journée du 20 juillet marquera aussi la clôture officielle de la saison 2023-2024 de football au Sénégal. Pour rehausser l’éclat de cette grande fête sportive, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le Premier ministre, Ousmane Sonko, ont été officiellement conviés à y assister. L’annonce a été faite mardi par Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

