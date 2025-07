Mercato – Chelsea : Nicolas Jackson vers la sortie ? L’AC Milan passe à l’offensive

L’avenir de Nicolas Jackson à Chelsea s’écrit en pointillés. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club londonien pourrait se séparer de l’attaquant sénégalais dès cet été, et l’AC Milan rêve de le recruter. Alors que la concurrence s’intensifie du côté des Blues, avec les arrivées de Liam Delap et surtout de João Pedro, l’attaquant sénégalais semble reculer dans la hiérarchie offensive.



Le Brésilien, auteur de deux superbes buts contre Fluminense, s’est clairement imposé aux yeux du staff, reléguant le Sénégalais sur le banc. La saison dernière, Nicolas Jackson avait pourtant bien commencé, mais son rendement s’est effrité après la trêve hivernale. Une blessure aux ischio-jambiers survenue en février a ralenti son élan. Résultat, 10 buts en Premier League, mais des difficultés à retrouver son meilleur niveau au retour de blessure, malgré un but marqué en finale de Conference League.



Aujourd’hui, l’international sénégalais de 24 ans serait même le troisième choix dans le dispositif offensif de Chelsea, derrière João Pedro et Liam Delap. Une situation inédite pour lui depuis son arrivée au club. Cela a naturellement ravivé les rumeurs d’un départ. La Juventus et Naples auraient manifesté leur intérêt, mais c’est bien l’AC Milan qui se montre le plus insistant. Le club lombard rêve de s’attacher les services de Jackson. « Il y a une réelle possibilité pour Nicolas Jackson et Chelsea de se séparer cet été. Les choses deviennent concrètes, plusieurs clubs sont sur le coup. J’entends que l’AC Milan rêve de Nico Jackson », a déclaré Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Chelsea, de son côté, ne bradera pas son joueur. Le club anglais attendrait plus de 50 millions de livres sterling pour libérer son numéro 15. Le feuilleton est donc lancé.