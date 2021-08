Inondations à Dakar : le problème va rester récurrent, soutient un architecte

L'architecte Mamadou Berthé a soutenu que le problème des inondations à Dakar va rester récurrent, même si des efforts sérieux ont été faits et des ouvrages réalisés. Il s'exprimait à l'émission Grand Jury de la RFM, diffusée ce dimanche.



« Des efforts sérieux ont été faits et il y a des ouvrages qui ont été réalisés qui ont fait que par endroit, on a été plus ou moins soulagé. Il est vrai qu'il y a eu des ouvrages qui ont cédé sous la contrainte des eaux, mais on est en train de régler techniquement le problème», a dit M. Berthé.



Mais, d'après l'architecte, "Dakar est une ville relativement plate, si on oublie les deux piques au niveau des Mamelles et un peu le Plateau. Tout le reste de la ville est une zone basse. Et ces zones sont situées non loin de la nappe phréatique". Ce qui veut dire, selon lui, le problème des inondations va « rester récurrent parce qu'on n'a pas un système d'évacuation par gravitation naturelle, comme ça se fait partout».



Revenant sur le problème avec les système d'évacuation, Mamadou Berthé a demandé à considérer deux aspects. « Là où le système d'évacuation des eaux pluviales existe, les occupants ont souvent eu tendance à les utiliser pour un double usage : l'eau de toilette et les eaux de pluie ne se mélangent pas. Et souvent il y a des abus de pratiques urbaines qui font que finalement va devient des dépôtoires et ça ne marche pas».