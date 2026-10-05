Inondations à Guédiawaye : «La situation est sous contrôle», assure le préfet

A l’instar de la situation globale du Sénégal depuis 48h, la région de Dakar et le département de Guédiawaye font face à de graves inondations provoquées par de fortes pluies. Des pertes en vies humaines, de blessés et d'importants dégâts matériels ont été aussi enregistrées. Selon les données de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), les cumuls de précipitations ont dépassé 100 mm par endroits, avec notamment 97 mm enregistrés spécifiquement à Guédiawaye.



Le préfet de Guédiawaye, Ahmadou Coumba Ndiaye, a assuré que la «situation est sous contrôle» dans son département, rappelant qu’après les très fortes pluies enregistrées, il «fallait s'attendre quand même à ce qu'il y ait quelques zones inondées», au cours du journal de 12h de la RFM.



«Je me permets de dire quand même que la situation est sous contrôle parce que actuellement, les hydrocureurs sont en activité. L'Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) est en train de faire le nécessaire. Il y a des chefs de projet de la Société nationale d’électricité (Senelec) qui sont aussi en train de faire le nécessaire en mettant à notre disposition des hydrocureurs. En plus, des bonnes volontés qui sont en train véritablement de nous soutenir», a-t-il assuré.



Enfin, tout en soutenant que «la situation est en train véritablement d'être gérée avec l'ensemble des motopompes et d'autres moyens de transports qui ont été mobilisés pour pouvoir soulager les populations», il a annoncé que le recensement des sinistrés est en cours.



Pour rappel, au moins cinq personnes sont décédées dans ces intempéries. Le Premier ministre, Al Aminou Lô, a convoqué une réunion d’urgence avec tous les services concernés. Le ministre de l’Intérieur, quant à lui, est attendu dans la banlieue de Dakar, où il fera une déclaration sur les mesures prises.