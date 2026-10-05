Sénégal: les innovations sont «le résultat d’années d’improvisation», fustige Barthélemy Diaz

Alors que le Sénégal est secoué depuis 48 heures par des pluies diluviennes qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, ce lundi matin, l’opposant Barthelemy Diaz a estimé que la situation est due à des «années d’improvisation» et de «manque d’anticipation», rappelant que le peuple attend désormais «des résultats» en lieu et place de discours.



«Ma solidarité pleine et entière aux populations durement frappées par les inondations. Mais soyons clairs : ces drames ne sont pas une fatalité. Ils sont aussi le résultat d’années d’improvisation, de manque d’anticipation et d’une politique d’assainissement qui n’est pas à la hauteur des enjeux», a fustigé le leader du parti Sénégal Bi Nu Bokk.



L’ancien maire de Dakar dit constater qu’à chaque hivernage, les mêmes quartiers sont «engloutis, les mêmes familles souffrent, les mêmes promesses sont répétées». Il a donc appelé à «sortir des solutions de circonstance et à mettre en place une véritable politique nationale d’assainissement, avec des investissements massifs, une planification sérieuse et des responsabilités clairement assumées».



Pour rappel, de fortes pluies orageuses ont frappé plusieurs localités du Sénégal depuis le vendredi 3 octobre, provoquant des inondations dans plusieurs secteurs de Dakar. Cinq personnes sont décédées dans ces intempéries.



Selon les relevés de l'ANACIM, les cumuls en 24 heures ont été exceptionnels avec 142 mm enregistrés à Ranérou et à Rufisque, 138 mm à Yoff, 76 mm à l'aéroport Blaise Diagne, 63 mm à Podor et 47 mm à Kaolack. Des précipitations importantes également à Linguère (39 mm), Saint-Louis (33 mm) et Kédougou (22 mm), des données encore provisoires en attendant consolidation.