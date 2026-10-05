Inondations meurtrières : le Premier ministre, Al Amine Lo, convoque une réunion d'urgence ce lundi à la Primature

Le Premier ministre, Al Aminou Lo, réunit ce lundi 05 octobre 2026, une réunion d'urgence consacrée à la situation des inondations, à la suite des pluies torrentielles de ce week-end . La rencontre doit permettre de faire le point sur les dégâts, les perturbations et les mesures à prendre. L'objectif est de coordonner la réponse du Gouvernement et d'apporter des solutions rapides aux populations touchées.



Cette réunion intervient alors que le bilan humain de ces intempéries s'alourdit. À Bambey, la foudre a tué deux enfants âgés de 6 et 8 ans. À Dakar, une mère de 25 ans et son fils de 4 ans sont morts noyés à l'Unité 7 des Parcelles Assainies. Des décès sont notés à Kaolack et à Matam après des effondrements de bâtiments.



Selon L'Observateur, trois autres personnes sont mortes dans la nuit à Yarakh, après l'affaissement d'une dalle. Au total, les pluies du week-end ont fait au moins cinq morts, un bilan encore provisoire.