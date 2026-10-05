Sénégal : l’ONRAC recouvre 50 milliards FCFA d’avoirs criminels depuis sa création en 2021

Au Sénégal, depuis sa création en 2021, l’Office national de Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC) a recouvré plus de 50 milliards de francs CFA. L’annonce a été faite ce lundi 05 octobre par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, selon des propos rapportés par nos confrères de ApaNews.



«Le crime ne doit pas payer (…) Si le produit de l’infraction demeure intact, son auteur en retrouve la jouissance et l’infraction lui aura, en définitive, profité», a déclaré le ministre lors de l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale en matière de saisie, de confiscation et de recouvrement des avoirs criminels, organisé du 5 au 8 octobre 2026.



Me Moussa Sarr a aussi appelé à «renforcer toute la chaîne judiciaire pour empêcher que les auteurs d’infractions ne conservent le produit de leurs crimes», toujours selon les précisions de ApaNews.



Le ministre a enfin rappelé que l’ONRAC, créé par la loi n°2021-34 du 23 juillet 2021, constitue l’un des maillons du dispositif national de récupération des avoirs criminels. Il a également cité le Pool judiciaire financier, institué en 2023 et installé en septembre 2024, ainsi que l’encadrement des techniques spéciales d’enquête et la réforme du régime des saisies et confiscations.