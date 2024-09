Inondations à Touba : le maire Abdoul Lahad Kâ demande un soutien rapide de l'Etat

Le maire de Touba, Abdoul Lahad Kâ a réagi suite aux inondations de la ville sainte. Selon lui, « c’est une situation inédite, il n'y a jamais eu une importante quantité de pluie recueillie en un seul jour à Touba ».



Il confirme aussi la mort d'un individu nommé Samba Diallo âgé de 33 ans, originaire du Fouta, qui s'était établi à Touba pour travailler.



« Le réseau d'assainissement et le bassin n'ont pas pu contenir la quantité d'eau qui s'est déversée sur la capitale du mouridisme », a-t-il soutenu ce mardi au cours d’une édition spéciale sur la RFM. Il affirme aussi que les « inondations sont plus intenses dans les quartiers non connectés au réseau d'assainissement ».



« La Brigade des sapeurs-pompiers est venue constater la situation. Le ministre de l'Intérieur est attendu dans les prochains jours à Touba », fait-il savoir.



Tous les quartiers et les maisons sont envahis par les eaux. Le Khalife général des Mourides a appelé à 4 reprises pour s'enquérir de la situation. Et nous lui rendons compte constamment de la situation. Il demande aux disciples de garder leur sérénité, de faire preuve d'humilité et d'implorer le pardon et la grâce du Seigneur », a-t-il tenu à expliquer.



Selon lui, « toutes les mesures sont prises pour venir en aide aux populations victimes d'inondations au niveau communal ». Il demande aussi aux « familles de surveiller les enfants, et surtout d'éviter des cas d'électrocution liés au contact de l'eau et du courant ».



« Nous avons remis des motopompes à tous les quartiers. Dans chaque quartier, 40 personnes sont mobilisées pour permettre l'évacuation des eaux. Nous avons aussi doté de carburants ces volontaires pour le fonctionnement des motopompes » a, t-il renseigné. Pour lui, la priorité reste de vider l'eau des demeures.



Il soutient aussi « s'atteler à trouver un logement pour les gens qui sont considérablement affectés par les inondations, et qui ne pourront pas dormir chez eux aujourd'hui ». Malheureusement, dit-il, les « deux principalement résidences de la ville sainte sont aussi inondées et que Touba ne dispose pas de beaucoup d'écoles ».





« Nous lançons un appel à tout ce qui souhaite héberger les victimes », a-t-il lancé l'endroit des bonnes volontés. Pour lui, il est nécessaire de « déclencher le plan ORSEC face à ce qu'il qualifie de « Catastrophe Naturelle » avec 140 mm de pluie », a dit le maire de la ville de Touba.