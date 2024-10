Inondations à l'est et au nord du pays: le groupe d'initiative des femmes préoccupé par la situation

Les inondations dans l’est et le nord du pays (Bakel et Matam) ne laissent aucun segment de la société sénégalaise indifférent. Le Groupe d’Initiatives des Femmes, (GIF) a, dans un communiqué publié ce lundi 21, fait part de ses préoccupations face à ces inondations. Dont les plus exposés sont les femmes et les enfants. « Le Groupe d’Initiatives des Femmes, GIF, est très préoccupé par la situation de sinistre et de détresse des populations notamment des femmes des départements de Kédougou, Tambacounda, Goudiry, Bakel, Matam, Podor, Dagana et Saint Louis, suite aux crues des fleuves Sénégal et Gambie », a souligné la présidente Penda Diouf Seck dans le communiqué.

Le GIF entant qu’entité intervenant dans le genre (Politiques publiques – Violence Basée sur le Genre - Développement durable) a exprimé ses vives préoccupations face à ces débordements des fleuves Sénégal et Gambie. Qui ont affecté les habitations, des milliers d’hectares de riz, de maïs et de mil, les vivres, le bétail et l’environnement. « Les femmes et les enfants demeurent les plus impactés et exposés face aux catastrophes naturelles comme les inondations » a martelé le GIF.





Par ailleurs, le GIF dit exprimer toute sa solidarité et compassion « à toutes ces femmes qui vivent actuellement dans les zones inondées, à celles qui sont obligées d’accoucher dans l’eau, à celles qui ont des difficultés à accéder à l’eau potable, à la terre et aux services sociaux de base, à ces filles et garçons qui ne peuvent pas accéder à leur école, bref à toutes celles qui font face aux défis de la précarité, de la vulnérabilité et au développement de stratégies pour la survie de la famille ». Tout au plus, le GIF s’inquiète des menaces qui risquent de peser sur la sécurité alimentaire, sanitaire et sociale ainsi que celles causées par l’insécurité environnementale, au risque de déstabilisation de la cohésion sociale dans ces zones fragiles.



A terme, le GIF a appelé l’Etat à prendre en compte « les spécificités du genre dans un contexte de risque de crise climatique en développant des alternatives résilientes pour accompagner les populations, veiller à des investissements en actions concrètes dans ces zones de grande vulnérabilité… »