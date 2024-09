Inondations, anniversaire naufrage le Diola : les instructions du Président Diomaye au Gouvernement

Le Chef de l’Etat a évoqué les inondations et l’assistance de l’Etat aux sinistrés, ce mercredi 18 septembre 2024 en Conseil des ministres. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les mesures urgentes en vue d’organiser les secours et de déployer la solidarité nationale auprès des populations sinistrées. Il a présenté les condoléances de la Nation aux familles éplorées. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les mesures urgentes en vue d’organiser les secours et de déployer la solidarité nationale auprès des populations sinistrées sur l’étendue du territoire national.



Evoquant le 22ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola prévu le 26 septembre 2024 à Ziguinchor et à Dakar, le Président de la République a rappelé qu’il constitue la plus grande tragédie qu’a connue dans notre pays. Il a invité le Premier ministre à prendre toutes les dispositions pour la commémoration de cet événement douloureux de concert avec les familles des victimes.