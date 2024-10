Inondations au Sénégal : Ibrahima Hamidou Dème appelle à une mobilisation nationale et critique le meeting de Sonko

Le juge Ibrahima Hamidou Dème s’est prononcé sur les récentes inondations qui frappent certaines régions du Sénégal. Le président du parti ETIC (Ensemble pour le Travail, l'Intégrité et la Citoyenneté) a exprimé sa compassion et sa solidarité envers les populations touchées. Il a exhorté l'État à mobiliser des ressources pour les soutenir.



« Après les graves inondations à Touba, les populations du Nord et du Sud-est du pays, font actuellement face à des inondations exceptionnelles causées par la crue du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé. Nous exprimons notre compassion et notre solidarité aux sinistrés et appelons les autorités à prendre davantage conscience de la gravité de la situation en mobilisant tous les moyens nécessaires pour répondre à cette urgence avant que les conséquences ne soient plus tragiques pour les populations », a déclaré le juge Dème.



Il n’a pas manqué de critiquer le Premier ministre Ousmane Sonko, qui organise un meeting politique ce samedi 19 octobre 2024 à Dakar Arena.



« Nous appelons aussi à la solidarité nationale vis à vis de nos compatriotes qui sont dans une situation d’insécurité et de besoin pressants. Il est irresponsable et indécent à ces moments de catastrophe nationale où la constante vigilance doit être de mise pour apporter des réponses rapides et adaptées, de constater que les activités politiciennes sont la priorité du chef du gouvernement », a déploré le président du parti ETIC.