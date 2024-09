Inondations au Sénégal : Idrissa Seck demande au gouvernement de déclencher "le plan ORSEC"

Le président du parti Réww mi, Idrissa Seck, déplore les problèmes causés par les inondations résultant des fortes pluies survenues mardi, sur toute l'étendue du territoire nationale notamment à Touba et Kaolack. Il demande au gouvernement de « déclencher le Plan ORSEC pour permettre aux populations de vivre cette situation avec le moins de dégâts possible», dans un communiqué.



L’ancien maire de Thiès (70 kilomètres à l'est de Dakar) a ainsi exprimé sa solidarité aux populations touchées : « Idrissa Seck et le Parti RÉEW MI expriment leur solidarité aux populations touchées et partagent avec elles ces moments difficiles », peut-on lire dans la note parvenue à PressAfrik.



Le Parti RÉEW MI demande au gouvernement de « déclencher le Plan ORSEC pour permettre aux populations de vivre cette situation avec le moins de dégâts possible ».



Par ailleurs, l’ancien Premier ministre appelle le gouvernement à « mettre en œuvre un plan national pluriannuel de lutte contre les inondations, avec un programme spécial pour Touba, qui est devenue la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal. »



Ce plan, qui devrait être élaboré de façon consensuelle, « devrait permettre de trouver une solution structurelle définitive au fléau des inondations, en s'appuyant sur des études déjà menées », ajoute-t-il.