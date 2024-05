Inondations en Indonésie: 50 morts, 27 disparus (nouveau bilan)

Les inondations et coulées de lave froide provenant d'un volcan samedi sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, ont fait 50 morts et 27 disparus, selon un nouveau bilan officiel publié mardi. La catastrophe a également fait 37 blessés et entraîné l'évacuation de 3.396 personnes, a déclaré le porte-parole de l'agence chargée de gérer les catastrophes (BNPB) Abdul Muhari.