Kharakhéna : un apprenti meurt écrasé par un semi-remorque sur la RN7

Un apprenti a perdu la vie dans la nuit du dimanche 4 octobre 2026, dans un accident survenu sur la Route nationale 7 (RN7), à environ deux kilomètres de l’entrée du village de Kharakhéna, dans le département de Saraya. La victime, identifiée sous les initiales M. N., a été écrasée par un semi-remorque alors qu’elle s’était installée sous le véhicule pour se reposer.



Selon les informations rapportées par nos confrères de Seneweb, le drame s’est produit vers 23 heures, sur l’axe Saraya-Moussala, à environ 32 kilomètres de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya. Le poids lourd, un semi-remorque de marque Renault chargé de marchandises, se dirigeait vers Moussala, en direction de la frontière.



D’après les premiers éléments recueillis, le chauffeur, identifié sous les initiales Y. B., aurait redémarré le véhicule afin de le repositionner. Il n’aurait pas remarqué la présence de l’apprenti qui se trouvait sous le camion pour se reposer en attendant la reprise du trajet. M. N. a été mortellement écrasé par le semi-remorque et est décédé sur le coup.



Alertés vers 23 h 45, les gendarmes de la brigade territoriale de Saraya se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations. La dépouille a ensuite été transportée à la morgue du Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou, en présence des enquêteurs.



L’imprudence et un défaut de maîtrise du véhicule figurent parmi les causes présumées de l’accident. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’établir les éventuelles responsabilités.

