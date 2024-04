Insalubrité dans les restaurants de l’université de Bambey : une commission auxiliaire de protection civile envisagée

Le commandant de la sous-brigade départementale d’hygiène de Bambey (centre), l’adjudant Cheikh Amsatou Sarr s’est dit préoccupé par la question de l'insalubrité dans les restaurants de l’université Alioune Diop (UAD). A cet effet, il a proposé de mettre sur pied une commission auxiliaire de protection civile, pour permettre aux services techniques de s’enquérir de la situation de ces établissements.

Il a indiqué qu’un rapport a été déposé sur la table du préfet de Bambey avant le démarrage des enseignements. Il s’agit d’apporter des solutions à l’insalubrité constatée dans les restaurants de cette université.



« Ce sont des milliers de jeunes qui vivent à l’université. C’est pourquoi nous avions proposé à l’autorité de mettre en place une commission auxiliaire de protection civile avec l’ensemble des services techniques pour faire le constat des problèmes auxquels les restaurants de l’université Alioune Diop font face”, a-t-il déclaré, dans un entretien avec l’Aps. Selon lui, malgré la désinfection menée par le service départemental de l’hygiène, l’insalubrité des restaurants de l’UAD se pose avec acuité.



Le commandant a fait savoir aussi que « jusqu’à présent», dit-il, «un repreneur qui a en charge trois restaurants de l’université, refuse toujours la visite médicale pour ses employés ». Le mis en cause est selon l’adjudant-chef, c’est « le sieur Mouhamed Goumbala qui a en charge les restaurants du campus A, C et de l’ISFAR », l’Institut supérieur de formation agricole et rurale, a-t-il précisé. Il lui reproche de refuser de « retirer les visites médicales depuis plus d’un mois », pour qu’il puisse être au fait de la situation sanitaire de ses employés.



Le commandant de la sous-brigade dit être inquiet pour la santé des étudiants au regard des infractions d’hygiène commises par une tierce personne au grand dam des étudiants. Il a annoncé avoir même déposé « une demande de main forte » à la police pour obliger le repreneur à respecter le cahier de charges.



Selon le technicien en génie sanitaire, une visite des lieux a permis de constater l’insalubrité des chambres froides, des entrepôts, des restaurants et le défaut d’équipements de protection individuelle, de même que l’absence de moyens de transport adéquat des repas.