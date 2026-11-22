Les policiers du commissariat urbain de Richard-Toll ont interpellé trois individus le 21 novembre 2026 pour « association de malfaiteurs et détention illégale d’arme à feu », selon la Police nationale. Les agents de la Brigade de recherche ont mené une « patrouille motorisée nocturne » et ont repéré un « véhicule suspect de marque Peugeot 307, de couleur blanche ».



À la vue des forces de l’ordre, les passagers ont tenté de fuir et ont déclenché une course-poursuite. L’un des suspects a opposé « une vive résistance à son interpellation » et a cherché à utiliser une arme à feu ainsi qu’une machette, mais les policiers ont vite maîtrisé le mis en cause. Au même moment, les agents ont neutralisé un second homme avec « une machette et un arrache-clous », alors que deux complices ont pris la fuite.



La fouille du véhicule et des suspects a conduit à la saisie d’une « carabine accompagnée de trente-deux (32) munitions de calibre 12 », de deux machettes, de deux arrache-clous, d’un sac avec des vêtements noirs dont une chemise, une casquette, des gants et des chaussettes, ainsi que de « cinq (05) téléphones portables, dont quatre (04) simples et un (01) tactile ». La police a placé les individus en garde à vue et continue ses recherches pour retrouver les fuyards.

