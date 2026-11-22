Le ministère des Forces armées et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique ont déployé un « Hôpital Militaire de Campagne » de niveau 2 à Saraya, dans la région de Kédougou, du 21 novembre 2026 au 5 janvier 2027, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). Cette opération a ciblé « l’équité sanitaire » et « l’amélioration de l’accès aux soins » dans une zone à faible couverture médicale.



Les autorités ont retenu Saraya « en fonction des besoins sanitaires prioritaires » de populations éloignées des grands centres urbains. L’infrastructure a mobilisé « 134 personnels médicaux, paramédicaux et de soutien » pour offrir des prestations gratuites.



L’équipe a assuré des soins en médecine générale, médecine interne, médecine d’urgence, cardiologie, gastroentérologie, pneumologie, pédiatrie, gynécologie-obstétrique, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, urologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et chirurgie dentaire. L’initiative a réuni les autorités locales et a incarné « le concept “Armée-Nation” dans la mise en œuvre des politiques publiques ».