La course à la succession au sommet des Nations unies suscite déjà de vives tensions diplomatiques entre les grandes puissances. Dans un courrier daté du 20 novembre 2026, le Congrès américain a officiellement manifesté son opposition à la nomination de la Costaricaine Rebeca Grynspan.



Le Royaume-Uni a également émis de sérieuses réserves sur la candidature de l’Émiratie Lana Nusseibeh, qui occupe pourtant la quatrième place du classement. Londres lui reproche son rejet des conclusions d’un rapport d’experts onusiens sur le Soudan, ainsi que l’appui présumé des Émirats arabes unis aux Forces de soutien rapide.



Ces vetos annoncés redistribuent les cartes au sein de l’organisation internationale. Tous les regards se tournent désormais vers le Conseil de sécurité de l’ONU, dont les prochains arbitrages s’annoncent décisifs.