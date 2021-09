Insécurité et délinquance: 40 % des Sénégalais accusent le manque d'emploi des jeunes (Afrobarometer)

Dans sa dépêche numéro 481, l'Afrobarometer, un réseau panafricain de recherche par sondage et d'appréciation des Africains relatives à la démocratie revient sur les causes et solutions de l'Insécurité et la délinquance au Sénégal.



Selon l'étude : "Quatre répondants sur 10 (40%) pensent que le manque d’emplois des jeunes est la principale cause de la hausse de l’insécurité et de la délinquance". En plus, "21% citent l’accentuation de la pauvreté et 20% le manque d’éducation et de discipline à la maison."

S’ensuivent "la perte de repères religieux et moraux des Sénégalais (16%) et dans une moindre mesure l’insuffisance de la protection policière (3%)".



Selon les Sénégalais, la principale solution pour lutter contre l’augmentation de l’insécurité et de la délinquance demeure "la création des opportunités de travail pour les jeunes". Comme en 2017, la majorité des répondants (52% en 2021) citent la création d’emplois comme la solution la plus efficace contre la délinquance et l’insécurité.



En deuxième position, "18% des citoyens optent pour le rétablissement de la peine de mort – double la proportion de 2017 (9%). S’ensuivent le "renforcement de l’éducation à la paix et à la citoyenneté (15%) et l’application stricte ou le durcissement des lois et règlements (13%)."