Tambacounda : Lassana Kanté de Takhawu Sénégal condamné à un an de prison ferme

Le tribunal de grande instance de Tambacounda (est) a condamné, Lassana Kanté, coordonnateur départemental de Takhawu Sénégal de la ville, à un mois de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 FCFA au Trésor public. Il a cependant été relaxé des chefs d’accusation d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République et de diffusion de fausses nouvelles.



Pour rappel, Lassana Kanté avait comparu, le 29 janvier 2026, devant le Tribunal de grande instance de la ville pour répondre de plusieurs chefs d’accusation, notamment « offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du Président de la République », « diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs » et « diffusion de fausses nouvelles ».



À l’audience, le procureur de la République avait requis une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois ferme, à l’encontre du responsable de Taxawu Sénéga, selon le journal Les Echos.