Enfants retrouvés mort dans un véhicule à Diamnadio : l’autopsie conclut à une mort par asphyxie
Le 30 janvier 2025, vers 21 heures, deux enfants, F. Dabo (5 ans) et C.A. Ka (3 ans), portés disparus dans la matinée, ont été retrouvés mort dans un véhicule de marque Ford Focus, stationné à la devanture de l’immeuble de l’un des enfants, à Diamnadio (30km de Dakar). Les enquêtes préliminaires avaient attesté que le propriétaire du véhicule était en voyage. 

Une semaine après le drame, l’autopsie du médecin légiste  a conclu à une «mort par asphyxie», selon le quotidien Libération, dans la publication de ce jeudi. Ces deux enfants auraient réussi à entrer dans la voiture avant d’être au piège et privés d’oxygène. 
Charles KOSSONOU

Jeudi 5 Février 2026 - 10:46


