Starlink au Sénégal : Alex Corenthin (expert) perçoit «un risque majeur pour l’indépendance» technologique

Le milliardaire américain, Elon Musk, dans un post sur X (anciennement Twitter), a annoncé le mardi 03 février la disponibilité de Starlink au Sénégal. Cette société permettra d’avoir accès à l’internet haut débit par satellite, soit 100% du territoire sénégalais, en couvrant les zones blanches desservies par les opérateurs de télécommunications via les technologies câblées (fibres) et hertziennes GSM (4G, 5G).



Expert consultant en systèmes et technologies de l’information, Alex Corenthin estime, ce jeudi, que «laisser Starlink maître du jeu d’une partie de (la) connectivité est un risque majeur pour l’indépendance» du Sénégal, au cours d’une interview au quotidien L’Observateur.



«La souveraineté technologique est un facteur clé dans ce dossier. Pour moi, il (faut) promouvoir des champions technologiques endogènes, quel qu’en soit le coût», a dit l’expert, précisant que Starlink «relève du droit américain et non du corps réglementaire sénégalais», ce qui constituerait «un risque».



Alex Corenthin a aussi précisé que la régulation du secteur des technologies numériques au Sénégal est «basée sur l’acquisition de licences d’opérateurs (global, d’infrastructures, Fai, Mvno)». Et pourtant, conclu-t-il, «l’information sur le régime de licence accordé à Starlink pour opérer au Sénégal n’a pas été partagée».