PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ligue des Champions UEFA : Krépin Diatta réintègre l'effectif de l'As Monaco pour les phases à élimination directe



Ligue des Champions UEFA : Krépin Diatta réintègre l’effectif de l’As Monaco pour les phases à élimination directe
Evoluant à l’As Monaco (Ligue 1 française), le footballeur sénégalais Krépin Diatta avait été écarté de la liste des joueurs sélectionnés pour la phase initiale de la Ligue des Champions de l’UEFA.  Après sa brillante prestation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, où les «Lions de la Teranga» ont remporté le trophée, Krépin Diatta vient d’intégrer la liste des joueurs admis à la phase finale de la compétition. 

Aux côtés de l’attaquant ivoirien Simon Adingra (nouvelle recrue), Krépin Diatta essaiera de défier le Paris Saint-Germain lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions les 17 et 25 février prochains. 
Charles KOSSONOU

Jeudi 5 Février 2026 - 12:39


