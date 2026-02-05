Dakar : la Cour suprême «annule l’interdiction» de sortie du territoire visant Mansour Faye

Après plus de neuf (09) mois de procédures, la Cour suprême du Sénégal a annulé, ce 23 janvier 2026, l’arrêté du ministère de l’Intérieur qui interdisait à Amadou Mansour Faye de quitter le territoire national jusqu’à «nouvel ordre». Le beau-frère du Président Maky Sall «peut de nouveau voyager», selon le quotidien L’Observateur, dans l’édition de ce jeudi.



A l’origine de cette affaire, l’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, s’était vu empêcher d’embarquer dans un vol à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). En réaction, celui-ci avait protesté sur sa page Facebook, dénonçant une «violation» de ses droits et de sa liberté, assurant n’avoir jamais été informé officiellement d’une quelconque interdiction de sortie du territoire par les autorités du pays.



Mansour Faye avait saisi la justice. Le 28 mars 2025, un juge a ordonné à l’Etat soit de notifier au mis en cause une interdiction formelle de sortie du territoire, soit de faire cesser les entraves à son droit d’aller et de venir. Dans la foulée de cette affaire, le 15 avril 2025, le ministère de l’Intérieur a officiellement notifié, par arrêté, à Mansour Faye l'interdiction de quitter le pays «jusqu’à nouvel ordre». En cause, une affaire de présumée surfacturation et de détournement de deniers publics en rapport avec les fonds COVID 19.



Estimant cette décision «injuste et illégale», Mansour Faye avait saisi une nouvelle fois la justice le 06 mai. La Cour suprême, dans sa décision, relève que «le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ne dispose d’aucune prérogative légale ou réglementaire lui permettant d’interdire unilatéralement à un citoyen sénégalais de sortir du territoire», rapporte le journal.

