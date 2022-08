Interdiction Chicha: la LISTAB félicite le gouvernement malien

La Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) a fait un communiqué ce dimanche pour féliciter les autorités maliennes qui ont pris un arrêté portant interdiction de la vente et de la consommation de Chicha.



Selon l’arrêté, "toute personne qui se rend coupable de la production ou l'importation de

la chicha ou tout autre appareil similaire, est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 jours

et d'une amende de 300 à 18 000 francs F CFA», et que toute personne reconnue "coupable de la commercialisation de la chicha ou tout autre appareil est punie d'une amende de 300 à 10 000 francs CFA". , et que tout individu qui se rend coupable de l'usage de la chicha ou tout autre appareil est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 10 000 francs CFA.



Une écision va dans sens du respect de la Convention Cadre de la Lutte Contre le Tabac

de l’OMS CCLAT, que les pays qui l’ont ratifie sont tenue de respecter.



"Nous tenons publiquement et solennellement à féliciter les autorités maliennes pour cette

décision de hautes portées qui va dans le sens de la préservation de la santé des populations

maliennes et africaines", lit-on dans le document parvenu à PressAfrik.



Qui poursuit: "Nous savons tous que la jeunesse africaine est fortement menacée par l’industrie du tabac

et ses produits meurtriers.

Il y’a quelques jours nous avons interpellé le gouvernement du Sénégal pour lui rappeler

que malgré d’énormes efforts consentis et des résultats obtenus grâce à l’engagement des

véritables acteurs, la lutte contre le tabagisme continue de rencontrer des obstacles du fait

tout simplement de la situation incompréhensible à laquelle la lutte contre le tabac est confronté dans notre pays.

Nous lui rappelions que certains textes règlementaires qui doivent régir et renforcer les dispositions juridiques et complémentaires de la loi contre le tabac manquent d’être

concrétisés sans que personne ne puisse nous fournir des explications".



La LISTAB rappelle qu'un "arrêté portant interdiction de l'importation, de la distribution, de la vente et de l'usage de la Chicha ou narguilé déjà signé par le ministre de la Santé ou celui du Commerce depuis plus de trois ans attend juste une numérotation pour entrer en vigueur".

Aussi, indique la LISTAB, plus de 400 bars à Chicha sont enregistrés à Dakar, poussant les jeunes de 10 à 18 ans à capoter.