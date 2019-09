Interdiction du voile à l'ISJA: Ibrahima Séne attaque le Khalife général des Tidianes et Moustapha Diakhaté

La sortie du khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour, sur l’interdiction du port de voile dans les murs de l’institution Sainte Jeanne d’Arc, établissement catholique réputé de Dakar a fait réagir Ibrahima Séne. Sur sa page Facebook, le leader du Pit s'est ouvertement attaqué au guide religieux qui demandait la fermeture de l’école, et à Moustapha Diakhaté qu'il accuse d'avoir « mis de huile sur le feu ».



« L'État devait arrêter la controverse autour du respect du règlement intérieur de Jeanne-D'arc avant qu'il ne soit trop tard. Le Khalife général des Tidianes, après l'énergumène Moustapha Diakhaté, a jeté de l'huile au feu, alors que sa fonction, comme chef de confrérie liée aux "Shiites libanais" et à l'Eglise, sa posture publique aurait dû être celle d'un réconciliateur », s’en est pris le sieur Séne.



Et pour le responsable de l'Apr, « Ibrahima Sène montre son ignorance de l’Islam et de sa malhonnêteté intellectuelle »

Quand, « il accuse le Khalile général des Tidianes de jeter de l'huile sur le feu pour avoir exigé la tolérance religieuse à l’ISJA. Alors Serigne Mbaye SY fait honneur à sa fonction en demandant à l’État de se saisir de l’affaire jusqu’à la fermeture des écoles si elles ne se conforment pas aux lois du Sénégal », ré&plique t-il, avant de se justifier que « du point de vue islamique, c’est faire preuve de mauvaise foi et d’inculture qu’Ibrahima Sène réduit le port du voile à une affaire de Shiites libanais. Le port du voile est une recommandation d’Allah à toutes femmes musulmanes sunnites comme shiites. »