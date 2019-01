Invalidation des candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade: Les motifs avancés par le Conseil Conseil Constitutionnel (Documents)

Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade ont été provisoirement écartés de la course à la présidentielle, ce 14 janvier 2018, par le Conseil Constitutionnel. A cet effet l'institution a rendu publique les motifs avancés par les 07 sages pour justifier l'invalidation des candidats de Taxawu Senegaal et de KarimPrésident2019.