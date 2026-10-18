Investissements en Afrique : le bond spectaculaire de 9 à 22 milliards de dollars entre 2022 et 2026

L’Afrique subsaharienne s’impose désormais au cœur des priorités financières mondiales.



Selon le Rapport annuel 2026 du Groupe de la Banque mondiale, la région est devenue la première destinataire des financements de l'institution, bénéficiant d'une enveloppe globale de « 35,8 milliards de dollars ».



Cette dynamique s'accompagne d'une montée en puissance inédite de la Société financière internationale (IFC), dont « 26 % des engagements à long terme pour compte propre », soit « 5,593 milliards de dollars », ont été injectés sur le continent, portant l'exposition totale de son portefeuille régional à « 22,203 milliards de dollars ».



Ce soutien massif des bailleurs multilatéraux a produit un puissant effet de levier sur le secteur privé.



D'après la même source, la mobilisation des capitaux privés en Afrique a connu une progression spectaculaire de près de 150 % entre 2022 et 2026, passant de « 9 milliards de dollars à 22 milliards de dollars ». Rien que pour le volet IFC, ce sont « 8,556 milliards de dollars » de capitaux privés qui ont été drainés vers le continent. Cette réorientation stratégique témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux dans le potentiel économique africain.



Afin d'accompagner cette croissance et de renforcer les capacités décisionnelles locales, les efforts d'ingénierie financière s'accompagnent d'un important volet de conseil.



Selon le Rapport annuel 2026 du Groupe de la Banque mondiale, l'Afrique capte la plus grande part des dépenses consacrées aux programmes de services de conseil de l'IFC, représentant un montant de « 103 millions de dollars ». Ces ressources permettent de structurer des marchés plus résilients et de créer des cadres propices aux affaires.